Прогноз курса рубля к доллару повысили в МЭР

Минэкономразвития повысило прогноз курса рубля

Российское министерство экономического развития повысило прогноз по курсу рубля в текущем году. Теперь в материалах ведомства стоимость доллара оценивают в 65,1 рубля, а не в 66 рублей, передает ТАСС.

В МЭР подчеркнули, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.

Кроме того, свою роль сыграют слабая динамика товаров и услуг при жесткой денежно-кредитной политике и ослабление американской валюты к европейской.

Ранее аналитики отметили снижение числа россиян, которые хранят сбережения в иностранной валюте. С 2017 года по 2019 год количество таких граждан уменьшилось с 13% до 7%.

Незадолго до этого эксперты рассказали, какой курс рубля будет летом. По их мнению, стоимость доллара может колебаться в пределах от 64 до 66 рублей, а за евро будут давать 72−74 рубля.