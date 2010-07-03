Россияне стали меньше хранить сбережения в валюте

За два года число россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, сократилось на 6%. По данным исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ, с 2017 года по 2019 год оно уменьшилось с 13% до 7%, передает ТАСС.
Чаще всего граждане, хранящие деньги в валюте, встречаются в Москве и Санкт-Петербурге (13%). Кроме того, это люди в возрасте до 30 лет (13%), с высшим образованием (12%) и имеющие постоянную занятость (10%). Реже сбережения в валюте есть у жителей сел (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).
Несмотря на такую статистику, число тех граждан, кто уверен в дальнейшем росте доллара по отношению к рублю, растет. Если в 2017 году такого мнения придерживались 33% россиян, в январе 2019 года – 53%.
Исследование проводилось в январе. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России.
Накануне курс доллара к рублю снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 64,955 рубля. В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 29 марта. Вместе с тем, цена на нефть Brent впервые с ноября 2018 года превысила 71 доллара за баррель.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин предположил, что этим летом курс доллара может колебаться в пределах от 64 до 66 рублей, а евро будет стоить 72−74 рубля.
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