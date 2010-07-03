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19:11

Курс доллара опустился ниже 65 рублей впервые с 29 марта

экономика

19:11

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Курс доллара к рублю снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущих торгов – до отметки в 64,955 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 29 марта. Вместе с тем, цена на нефть Brent впервые с ноября 2018 года превысила 71 доллара за баррель.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин предположил, что этим летом курс доллара может колебаться в пределах от 64 до 66 рублей, а евро будет стоить 72−74 рубля.

экономика

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