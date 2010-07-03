Эксперты рассказали, сколько будут стоить доллар и евро к сезону отпусков

Сколько будут стоить доллар и евро к началу сезона отпусков

Сезон отпусков близится, а это значит, что тем, кто уезжает за границу, предстоит задуматься о покупке валюты. Рубль укрепляет позиции: за последние девять месяцев доллар значительно подешевел – до 64 рублей. Евро опустился к значениям прошлогодней зимы.

Аналитики считают, что укрепление рубля будет происходить до середины мая.

"Аппетит глобальных инвесторов к развивающимся рынкам в мае может расти, это может укреплять и российские ОФЗ. Рубль мы можем увидеть в диапазоне 62-63", – рассказывает начальник отдела анализа рынка банка Константин Бушуев.

Главные причины роста рубля – дорожающая нефть и снижение внешнеполитических рисков. Баррель марки Brent на максимуме за полгода, а о новых санкциях речи пока не идет. Все это позволяет рублю брать все новые вершины, причем так энергично, что финансовым властям даже приходится сдерживать отечественную валюту.

"Единственный фактор, который может не дать укрепиться рублю до прошлогоднего уровня 57 рублей за доллар – фактор присутствия ЦБ на бирже. Центробанк на сегодняшний момент – единственный фактор, который действует против укрепления рубля", – указал ведущий эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

10 миллиардов рублей в день – именно столько сейчас тратят Минфин и ЦБ на сдерживание курса и, как ни парадоксально, делают это во благо экономики, так как слишком крепкий рубль снижает конкурентоспособность российских производителей.

"Если начнется коррекция на рынке нефти, на рынке акций, на рынке облигаций, мгновенно будет разворот по всем высокодоходным валютам, включая рубль, поэтому рассчитывать на 63 и ниже не стоит, мы близки к максимальным отметкам по рублю", – считает эксперт инвестиционного холдинга Василий Олейник.

Курсы к началу отпускного сезона по прогнозу экономистов: доллар – 60-63 рубля, евро – 70-72. Как полагают эксперты, уже летом рубль перестанет укрепляться, к августу доллар и евро могут отыграть весеннее падение. В прошлом году валюты США и Европы к осени стоили под 70 и 80 соответственно и, скорее всего, и в этом сезоне приблизятся к тем же значениям.