В 2019 году Россия купила золота больше всех

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Россия стала крупнейшим покупателем золота в первом квартале текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2019 году страны купили более 145 тонн золота. Это на 68% больше, чем было куплено в прошлом году.

Сколько золота купила Россия не уточняется. Сообщается только, что среди самых активных покупателей драгоценного металла в начале года также были Китай, Казахстан, Турция, Эквадор, Колумбия и Катар.

Bloomberg подчеркивает, что возросшая активность на рынке золота говорит о желании стран снизить зависимость от доллара.

Сообщается также, что международные резервы России выросли до $489,5 миллиарда.

Ранее стало известно, что Банк России увеличил долю юани, иены и евро в международных резервах. Долю прочих валют в резервах регулятор нарастил с 12,4% до 14,7%.