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09:31

Центробанк увеличил долю юани, иены и евро в международных резервах

власть экономика

09:31

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Фото: depositphotos/rfphoto

Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%. При этом доля евро увеличилась до 32%, доля китайских юаней – до 14,7%, сообщает РИА Новости.

Долю прочих валют в резервах ЦБ нарастил с 12,4% до 14,7%. Активы в фунтах стерлингов увеличились до 6,3%, японских иенах – до 4,5%, канадских долларах – до 2,9%, австралийских долларах – до 1%.

Наиболее высокую доходность показал юань – 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых, доходность евро показала отрицательную величину – -0,17%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Минфин, МЭР и Центробанк подготовили меры дедолларизации российской экономики.

По словам министра, для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками. При этом правительство решило оставить в секрете план дедолларизации экономики.

власть экономика

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