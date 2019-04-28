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11:17

В России ограничили денежные переводы в четыре страны – СМИ

экономика финансы

11:17

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Фото: depositphotos/sabphoto

Центробанк потребовал ввести ограничения на денежные переводы в четыре страны: Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей). По информации издания, лимиты ввели для борьбы с теневыми операциями иностранных граждан. Банк России зафиксировал случаи частых переводов денег за границу без открытия счета в банке и регистрации юрлиц, пишет газета.

Как пояснили в ЦБ, иностранцы осуществляют сомнительные переводы через отделения, которые находятся рядом с торговыми точками. Деньги переводят, главным образом, во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай.

Как рассказал источник "Ведомостей", с помощью этой схемы работники торговых точек расплачиваются за товары, на которые не подавалась таможенная декларация, чтобы избежать валютного контроля. Это делается для ухода от уплаты налогов и вывода средств за рубеж, считают в ЦБ.

Как уточняет издание, 90% всех денежных переводов в Казахстан поступает именно от трудовых мигрантов, которые работают в России. А трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят домой более двух миллиардов долларов.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам перейти на отечественное ПО. По данным регулятора, клиенты трети российских банков рискуют потерять возможность пользоваться картами и делать покупки онлайн из-за санкций США. Сейчас обработкой операций по картам нередко занимаются компании с корнями в Штатах и Европе, напомнили в ЦБ. Именно через них проходят онлайн-платежи и денежные переводы, которые могут быть заморожены.

экономика финансы

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