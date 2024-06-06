Собянин: представители более 80 стран примут участие в саммите BRICS+ в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В октябре 2024 года в Москве пройдет второй международный форум BRICS+ Fashion Summit. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Событие организуют в рамках Московской недели моды. Свое участие предварительно подтвердили представители свыше 80 стран мира", – информировал мэр.

Форум станет площадкой для делового общения между профессионалами индустрии, экспертами, специалистами легкой промышленности, журналистами, блогерами и другими. В ЦВЗ "Манеж", концертном зале "Зарядье" и на других столичных площадках пройдут лекции, показы тематических фильмов, деловые встречи и модный интенсив.

Форум BRICS+ Fashion Summit впервые прошел в 2023 году. Его гостями и зрителями стали 3,5 миллиона человек.

Ранее стало известно, что выставка-форум "Россия" на ВДНХ закроется 8 июля, но продолжит существовать в формате национального центра "Россия". Для тех, кто не успел посетить форум на ВДНХ, организуют оцифрованную выставку в Сети.

