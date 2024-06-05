На фестивале "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет программа для выпускников

Фото: "Московские сезоны"

Бьюти-штабы открыли для выпускниц и выпускников этого года на Тверской площади и Тверском бульваре в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Работающие в бьюти-штабах специалисты помогут подобрать идеальный наряд, сделать прическу и макияж к выпускному вечеру. В общей сложности помочь с образом планируется почти полутора тысячам девушек. Выпускницам не нужно записываться на услуги. Они смогут получить их в порядке живой очереди с 11:00 до 19:00.

Так, бьюти-станция открылась на площадке фестиваля, расположенной возле фонтана на Тверской площади. Там установили семь кресел, на трех из которых девушкам делают макияж, еще на трех – укладку. Последнее кресло предназначается для работы мастера, который создает мейкап-тату и делает переводные татуировки. Под навесом возле качелей находятся большие зеркала, в которых выпускницы смогут внимательно рассмотреть результат работы специалистов.

Эксперты проконсультируют девушек в вопросах ухода за кожей и помогут подобрать самые выигрышные цвета теней для глаз и оттенки тональных средств, а также подходящие помаду, румяна и тушь. Выпускницам расскажут, как с помощью макияжа они могут подчеркнуть свою красоту. Специалисты по волосам поделятся информацией о последних тенденциях в молодежной моде на прически, дадут практические советы, как быстро и просто подобрать образ для выпускного, и расскажут, как ухаживать за любыми типами волос.

Специальное кресло предусмотрено и для молодых людей. Для них там будут присутствовать барбер-стилисты, которые расскажут, как ухаживать за волосами и кожей лица. Также они проведут мастер-классы по ношению бутоньерок на рубашках.

Преображение выпускниц и выпускников на Тверской площади будет проводиться под DJ-сеты. Модные блогеры поделятся с девушками своими секретами о том, какие средства стоит всегда иметь при себе в небольшой косметичке. Также для ребят выступят профессиональные диетологи и нутрициологи, которые расскажут, как поддержать здоровье кожи лица и бороться с внезапными высыпаниями.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Лето в Москве. Мода и красота" пройдет с 5 по 9 июня. Любители стильных образов смогут посетить мероприятия, которые пройдут на Тверской площади, Тверском бульваре и на Патриарших прудах. Там они ознакомятся с последними модными тенденциями и выяснят подробности о современной fashion-индустрии. Также в рамках фестиваля москвичам и гостям столицы расскажут о новинках российских дизайнеров.

