Книжный фестиваль пройдет на Красной площади с 6 по 9 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в столице с 6 по 9 июня. Посетить мероприятие можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба организатора.

Для москвичей и гостей столицы подготовили около 500 событий. Самые яркие моменты фестиваля состоятся на главной сцене со стороны Исторического музея. Посетителям покажут спектакли, предложат поучаствовать в литературных акциях, викторинах и 43 встречах с писателями, среди которых будут Александр Васькин, Александра Захарова, Николай Долгополов и другие.

"Свои новинки на фестивале представят около 400 издательств, среди которых московские и петербургские флагманы книжного рынка, а также издатели из 58 российских регионов, в том числе из новых, и Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

На 13 площадках фестиваля представят художественную, детскую, подростковую, учебную литературу, комиксы и другую книжную продукцию. Участие в фестивале примут известные издательства "Русское слово", "РОСМЭН", "Арка", "АСТ Комиксы" и другие.

6 и 9 июня фестивальные площадки будут работать с 10:00 до 22:00, 7 и 8 июня – с 10:00 до 22:30. Ознакомиться с подробной информацией о событии можно на его сайте.

Между тем еще более 150 событий организуют в столице в честь Дня молодежи. Посетителей московских площадок пригласили присоединиться к спортивным соревнованиям, конкурсам, мастер-классам, концертам, флешмобам и квестам. Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на портале "Молодежь Москвы".

