Большой показ российских дизайнеров пройдет на Патриарших прудах 6 июня

Фото: Московские сезоны

Большой показ российских дизайнеров Beauty Night Out пройдет на Патриарших прудах 6 июня с 18:00 до 22:30 в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота". Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В программу мероприятия войдет экскурсия по модному маршруту от Малой Бронной до Большого и Малого Патриарших переулков, захватив Спиридоньевский, Большой и Малый Козихинский, Трехпрудный переулки, состоящий из 46 магазинов, 19 ресторанов и бьюти-пространств, в которых гостей научат делать быстрый макияж, подбирать наряды и ароматы, а также уходовые средства для лица.

В качестве бонуса участникам будут предложены приветственное шампанское, фотосессия с профессиональным фотографом, для которой мастера сделают укладку и экспресс-мейкап глаз, а также сеансы у таролога и астролога.

В свою очередь, рестораны, бары и стрит-корнеры предложат горожанам специальные коктейли и закуски из меню "Модной ночи" под сеты московских диджеев. Среди звездных гостей будут присутствовать дизайнеры Алена Ахмадуллина, Артем Кривда и Анастасия Задорина, гимнастка Самира Мустафаева, группа GORODA и другие амбассадоры модной ночи.

Завершит вечер шоу с показом, живой музыкой, яркой иллюминацией и общением с авторами коллекций, амбассадорами и хедлайнерами фестиваля. Профессиональные модели и прошедшие кастинг выпускницы продемонстрируют новинки столичных дизайнеров, наряды составных коллекций модных коллабораций, а также представят основные тренды городского стиля.

Накануне в рамках фестиваля открыли бьюти-штабы для выпускниц и выпускников этого года на Тверской площади и Тверском бульваре. Работающие там специалисты помогут подобрать идеальный наряд, сделать прическу и макияж к выпускному вечеру, а также проконсультируют девушек в вопросах ухода за кожей и помогут подобрать самые выигрышные цвета теней для глаз и оттенки тональных средств, а также подходящие помаду, румяна и тушь.