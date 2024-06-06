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США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии. Об этом сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.

"В этот первый список по визовым ограничениям входят члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане", – цитирует его ТАСС.

По словам Миллера, в перечень вошли от двух до трех десятков лиц, которые не будут знать о наложенных на них санкциях. Включенным в список гражданам Грузии запрещается въезд в США.

Вместе с этим представитель ведомства добавил, что США готовы принять в отношении граждан Грузии дополнительные меры, если те не пересмотрят свои действия.

Ранее Миллер заявил, что США собираются без промедления вводить визовые санкции в отношении Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния". Он вступил в силу в Грузии 3 июня.

Комментируя это событие, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над "недоброжелателями". По его словам, страна таким образом сумела сохранить суверенитет и безопасность.

