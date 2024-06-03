Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, который полностью вступил в силу. Об этом сказано в заявлении парламента, передает РИА Новости.

Папуашвили напомнил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась это сделать, поэтому этот документ подписал именно он. По его словам, целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем страны по отношению к вмешательствам извне.

В середине мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Позже президент страны наложила вето на инициативу, заявив, что данный закон "по своей сути и духу является российским".

28 мая парламентарии большинством голосов преодолели вето президента на закон об иноагентах. Папуашвили уточнял, что 84 человека поддержали решение, а четыре выступили против.

На это действие негативно отреагировали в Евросоюзе, заявив, что принятая инициатива противоречит основным ценностям и негативно повлияет на путь Грузии к ЕС. Кроме того, члены ЕС заявили, что планируют рассматривать все варианты ответных мер.

