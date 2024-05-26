Премьер Грузии обвинил президента страны Зурабишвили в измене родине

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он сообщил во время выступления на мероприятии по случаю Дня независимости, передает ТАСС.

По его словам, единство народа и избранные ими власти, "несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", позволили сохранить мир в Грузии в последние два года.

Он также уточнил, что новая грузинская история и процессы в современном мире доказали важность суверенитета как гаранта безопасности страны. В связи с этим Кобахидзе заявил, что Грузии сейчас необходимо защищать государственную независимость.

Президент Зурабишвили, выступая перед военнослужащими и представителями грузинского руководства, раскритиковала действия властей страны.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо.

