Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним о принятом законе об иноагентах один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на главу правительства Словакии Роберта Фицо, сообщает ТАСС.

По его словам, эта угроза ошеломила его даже на фоне продолжительного шантажа со стороны Запада.

Кобахидзе уточнил, что во время телефонного разговора еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые могут принять западные партнеры в случае преодоления вето на закон о прозрачности.

"И перечисляя эти меры, он отметил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны", – подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет меры в ответ на грузинский закон об иноагентах.

В середине мая грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

Через несколько дней президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит Конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны.

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, политик упал на землю. Сейчас он находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.

Западные СМИ ранее писали , что возвращение Фицо на должность премьер-министра сделало Словакию одной из самых пророссийских стран в Европе. Фицо якобы публично упрекает своих европейских коллег в том, что они не желают идти к мирному урегулированию украинского конфликта.