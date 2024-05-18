Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния". Об этом она заявила на брифинге, ее слова передает ТАСС.

Зурабишвили указала, что данный закон "по своей сути и духу является российским", противоречит конституции Грузии и всем европейским стандартам, в связи с чем представляет препятствие на европейском пути страны. Она назвала вето юридически грамотным и добавила, что 18 мая оно будет передано парламенту.

"Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен", – подчеркнула президент Грузии.

Ранее грузинский парламент одобрил закон об иноагентах в третьем чтении. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили сказал, что его поддержали 84 депутата, против проголосовали 30 человек.

С конца апреля в столице Грузии Тбилиси проходят протесты. Полицейским для разгона демонстрантов приходилось применять перцовый газ и водомет. Также 13 мая правоохранители задержали два десятка человек, в том числе граждан России и Соединенных Штатов. Парламент Грузии ввел красный уровень безопасности из-за митингов.