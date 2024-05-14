Политолог Светов: протесты в Грузии построены по схемам Запада

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Протесты в Грузии построены по классическим схемам Запада. Об этом в эфире радио КП заявил политолог Юрий Светов.

"Вот придумали, что законопроект об иноагентах – российский, хотя на самом деле Грузия в качестве образца взяла законопроекты США и Великобритании, но заклеймили российским. Поэтому люди, которые выходят на демонстрацию, они могут выступать, даже не вникая в смысл, о чем этот законопроект. Главное – против России", – прокомментировал Светов.

Он считает, что необходимость этого законопроекта демонтируют западные политики. Сейчас, продолжил политолог, в Грузию прибыла делегация парламентариев ФРГ, прибалтийских стран, которые делают заявление, что если Грузия примет этот закон, то она должна расстаться "с мечтами о будущем" в составе Евросоюза.

Ранее сообщалось, что грузинский парламент на заседании 14 мая примет закон об иноагентах. Как рассказал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, решение будет принято исходя из воли большинства граждан.

До этого, 13 мая, закон одобрили в третьем чтении на заседании юридического комитета парламента Грузии. Депутат Екатерина Херхеулидзе указала, что документ был подписан за две минуты.

Из-за этого проекта в Тбилиси проходят протесты.