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30 апреля, 21:08

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ТАСС: полиция на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах начала задержания

Полиция на митинге в Тбилиси против закона об иноагентах начала задерживать протестующих

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Грузинские сотрудники МВД начали задерживать участников акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, задержали несколько человек, сидящих у служебного входа в парламент. Также стало известно о стычках протестующих с полицией.

Как пишет ТАСС, полицейские уже стали применять перцовый газ и водомет против протестующих. Полиция и спецназ пытаются оттеснить людей от задней части здания парламента, митингующие постепенно отходят, указало агентство.

Помимо этого, МВД Грузии на своем сайте опубликовало заявление с призывом митингующих к спокойствию, более того, граждан попросили освободить вход и выход из здания парламента.

Ранее сообщалось, что 29 апреля около здания парламента Грузии закончилась акция протеста против закона об иноагентах. Митингующие разошлись после того, как спецназ снял оцепление около парламента и последние правоохранители покинули территорию.

17 апреля грузинский парламент на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предполагает, что иноагентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

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