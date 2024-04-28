ТАСС: Митингующие у здания парламента в Тбилиси устроили потасовку с полицией

Фото: ТАСС/Zurab Tsertsvadze/AP

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах устроили потасовку с сотрудниками полиции в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, который находится на месте событий.

По его данным, митингующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене перед зданием законодательного собрания. Сцена установлена для митинга сторонников правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", который запланирован на 29 апреля.

Корреспондент уточнил, что полиция не дала участникам протеста пройти, после чего началась потасовка. Сотрудники МВД применили перцовый газ против демонстрантов, которые попытались забраться на сцену. Позднее перед парламентом появился спецназ, а также водометы и специальная техника для разгона митинга.

Журналист отметил, что МВД распространило заявление, которым призвало участников акции не выходить за рамки закона и сохранять спокойствие.

Протестующие собрались в Тбилиси 28 апреля на площади Первой республики, где в течение нескольких часов выступали с призывом отозвать законопроект об иноагентах. Затем они устроили шествие к парламенту. Это одна из крупных акций протеста против законопроекта об иноагентах, говорится в материале.

17 апреля парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предполагает, что иноагентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" и бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили 20 апреля заявил, что Грузия может пересмотреть или вообще аннулировать законопроект об иноагентах. Это будет сделано в том случае, если страна получит и примет предложение по вступлению в Евросоюз.