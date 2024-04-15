Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

"Спецназ с водометами и газовыми пушками готов перейти к действиям против мирного населения, защищающего свое европейское будущее. Аресты продолжаются. Грузия не поддастся ресоветизации!", – заявила она.

В Тбилиси несколько тысяч человек принимают участие в протестах против закона об иноагентах. Сообщается о небольших стычках с полицией, однако правоохранители на данный момент не применяют силу.

Согласно закону, агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

Ранее в парламенте Грузии в ходе рассмотрения закона об иноагентах произошла серьезная драка. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамукой Мдинарадзе. Из-за этого трансляция заседания парламента была прервана.

