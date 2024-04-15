Драка произошла в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии

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В парламенте Грузии произошла серьезная драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах, сообщает ТАСС. Парламент в связи с этим прервал трансляцию.

Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили подрался с исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Мамукой Мдинарадзе.

Последний отвечал на вопросы депутатов, когда к нему подбежал Элисашвили и ударил рукой по голове. К потасовке подключились и другие депутаты. Приставы удалили Элисашвили из зала заседаний.

В Тбилиси начались протесты после принятия в первом чтении закона об иноагентах. Согласно документу, агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли столкновения участников акции с полицией. Силовики использовали против митингующих слезоточивый газ и водометы. Протесты стихли к утру, но вечером 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

9 марта протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку. Представитель оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Цотнэ Коберидзе заявил, что протестные акции продолжатся, несмотря на заявление правящей партии страны об отзыве из парламента законопроекта об иноагентах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что причина протестов в Грузии не имеет отношения к России, однако некая "видимая рука" пытается придать им антироссийский характер.

Грузинский политик, лидер партии "Справедливость" Игорь Гиоргадзе заявил, что за протестами в Грузии стоит Вашингтон. Политик считает, что США намеренно раскачивают протесты, чтобы сместить действующее правительство и в дальнейшем спровоцировать российско-грузинский конфликт.

По его мнению, закон об иноагентах, который к тому же списан с американского, стал лишь предлогом для протестов против властей, которые отказались сотрудничать с США.