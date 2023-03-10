Лавров сравнил протесты в Грузии с Евромайданом на Украине

Фото: AP/Zurab Tsertsvadze

Текущие протесты в Грузии похожи на события Евромайдана на Украине 2013–2014 годов. Об этом в интервью программе "Большая игра" на Первом канале заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очень похоже на киевский "майдан". Никаких сомнений нет, что закон [об иноагентах] <...> был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", – сказал дипломат.

Он также назвал лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что грузинский законопроект противоречит ценностям ЕС и препятствует вступлению страны в союз. В целом ряде европейских стран приняты аналогичные и даже порой более жесткие нормы, напомнил Лавров.

"В общем, лицемерие, конечно, очевидное", – сказал министр.

Кроме того, глава российского МИД упрекнул Запад в принципиально разном отношении к протестам в Грузии и Молдавии. Если в первом случае они поощряются, то во втором – осуждаются. Дело в том, объяснил он, что в Грузии западные интересы представляет оппозиция, а в Молдавии – действующая власть.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В итоге власти страны пошли на уступки, и 10 марта правящая партия "Грузинская мечта" саботировала голосование во втором чтении, обеспечив отзыв документа из парламента.

Несмотря на попытки властей урегулировать ситуацию, накануне грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку.



Парламент Грузии проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах

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