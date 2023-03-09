МВД Грузии заявило об освобождении всех задержанных на протестах в Тбилиси

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Всех задержанных участников протеста у парламента в Тбилиси отпустили, следует из сообщения на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По информации МВД, в ходе митингов были задержаны 133 человека.

"Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены", – говорится в сообщении.

Протесты в Тбилисы вспыхнули после принятия в первом чтении законопроекта об агентах иностранного влияния. Согласно документу, иноагентами планировалось начать признавать организации, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

В итоге в ночь с 7 на 8 марта у здания парламента зафиксировали столкновения участников акции с полицией. Силовики применяли против митингующих слезоточивый газ и водометы. К утру протесты стихли, однако уже к вечеру 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

Уже 9 марта правящая в Грузии партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила о намерении провалить голосование по законопроекту об иноагентах. По словам лидера фракции Мамука Мдинарадзе, это обеспечит отзыв инициативы из парламента.

Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии после протестов

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