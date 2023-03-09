Протест принят: как в РФ и на Западе отреагировали на беспорядки в Грузии

Законопроект об иноагентах 9 марта отозвали из парламента Грузии. Ранее он спровоцировал в стране беспорядки с применением водометов и слезоточивого газа. Несмотря на отзыв инициативы, часть оппозиции намерена продолжить демонстрации. Расскажем, почему из-за документа начались протесты и как на события вокруг грузинского закона отреагировали в РФ и на Западе.

Немирный протест

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Законопроект об агентах иностранного влияния был отозван правящей партией "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" безо всяких предварительных условий (ранее парламент принял его в первом чтении). В партии отметили, что некоторые силы смогли выставить инициативу в негативном свете, и теперь ее представители намерены лучше разъяснить обществу свой законопроект.

В документе было сказано, что иноагентом считается юрлицо, чье финансирование более чем на 20% идет из-за границы. Также проект предполагал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от другого государства. Авторы инициативы указывали, что это смягченный вариант аналогичных мер, которые действуют в США.

Рассматривалась и американская версия законопроекта, которую внесла партия "Сила народа": в ней иноагентами могли признать и физлиц, а уклоняющимся от его исполнения грозил бы не только штраф, но и тюремный срок до пяти лет.

Парламент принял более мягкий вариант, однако оппозиция посчитала его пророссийским и мешающим процессу интеграции в Евросоюз.

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что принятый в первом чтении документ не имеет ничего общего с мерами, которые действуют в ее стране. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс не исключал, что Вашингтон введет санкции против грузинских политиков в случае принятия документа. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул на своей странице в соцсетях, что законопроект об иноагентах несовместим с устремлениями Грузии в ЕС (стране пока не предоставлен статус кандидата).

Ситуация вокруг документа спровоцировала беспорядки в Тбилиси, а полиция и спецназ жестко разгоняли демонстрантов, применяя водометы и слезоточивый спрей. Протестующие в ответ закидывали сотрудников силовых структур коктейлями Молотова, камнями и бутылками. По данным МВД Грузии, всего были задержаны более 130 человек.

На фоне столкновений президент страны Саломе Зурабишвили записала видеообращение из США, где находилась с рабочим визитом. Она поддержала протестующих и пообещала наложить вето на резонансный законопроект, если он будет принят.





Саломе Зурабишвили президент Грузии Я с вами, людьми, представляющими свободную Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не даст никому возможность отнять это будущее.

При этом даже после снятия законопроекта с рассмотрения часть грузинской оппозиции заявила, что протесты в стране будут продолжены. Они требуют прояснить процедуру отзыва и освободить задержанных на митингах.

Исполнительный секретарь партии, лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе пояснил, что теперь законопроект вынесут на второе слушание, которое специально провалят. Таким образом, процедура его рассмотрения завершится, отметил он.

"К суверенным государствам не относится"

Фото: AP Photo

Отзыв законопроекта об иноагентах поприветствовало представительство Евросоюза в Грузии. Там призвали власти продолжить проевропейские реформы, чтобы получить статус кандидата в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что положение дел "не может не вызывать обеспокоенности".





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре нашей границы. Здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего.

Он также подчеркнул, что Кремль "не вдохновлял" грузинский законопроект об иностранном влиянии и не имеет к нему отношения, а российским гражданам "очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки".

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что Грузии запретили интересоваться, кто и как финансирует неправительственные организации в стране.

"Кому надо, тот и финансирует, во внутренние дела США и ЕС никому влезать нельзя, Грузия, по мнению США и ЕС, к суверенным государствам не относится, и ее внутренними делами заниматься могут и в Госдепе, и в Брюсселе", – написал он в своем телеграм-канале.

Клишас не исключил, что в недалеком будущем протест в Грузии может развиваться по украинскому сценарию. Также он выразил мнение, что от оппозиции будут поступать все новые и новые требования.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС назвал ситуацию вокруг законопроекта об иноагентах внутренним делом Грузии.





Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам Как жить и по каким законам, должен решать грузинский народ и избранный им парламент. Но эта ситуация стала показательной в плане того, что Вашингтон и Брюссель не собираются отказываться от политики тотального вмешательства в дела суверенных государств.

Он обратил внимание, что демократические ценности Запада стоят на трех китах – диктате гегемонии, лицемерии и двойных стандартах. В пример он привел закон об иноагентах, который действует в США.

