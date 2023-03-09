Законопроект об иноагентах был отозван из парламента Грузии

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Проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

"Как правящая сила, ответственная перед каждым членом общества, мы приняли решение без всяких предусловий отозвать поддержанный нами законопроект", – отмечается в сообщении.

RT приводит слова председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, который высказался на этот счет. Он заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз решили устроить в Грузии антиконституционный госпереворот, когда в стране была предпринята попытка понять, что происходит с иностранным финансированием неправительственных организаций.

Ранее парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Он предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и прочих субъектов, получающих деньги от других государств. Планировалось, что иностранными агентами признают тех, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В частности, у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Волнения прекратились лишь к утру 8 марта.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США не исключают введение санкций против должностных лиц Грузии из-за ситуации, которая возникла в стране на фоне возможного принятия закона об иноагентах.



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