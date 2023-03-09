На фоне протестов на границе с Россией образовался затор из желающих выехать из Грузии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На фоне протестов в Грузии на подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс в сторону России образовался затор из автомобилей. Об этом пишет газета "Известия".

Газета со ссылкой на очевидцев сообщает, что в очереди находятся сотни автомобилей как с грузинскими, так и с российскими номерами. Уточняется, что транспортные средства начали скапливаться в районе пограничного пункта с вечера 8 марта.

Митинги вспыхнули в Тбилиси у здания парламента во вторник, 7 марта. Поводом для демонстраций стало принятие парламентом в первом чтении нового закона об иноагентах. По мнению протестующих, данный документ мешает евроинтеграции Грузии.

Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала участников акции в Тбилиси и сообщила, что наложит вето на закон, если он будет принят. Видеозаявление она записала из США.

Полицейский спецназ для разгона митинга применил слезоточивый газ и водометы против протестующих. Кроме того, на площади перед парламентом проходили задержания.

В центре Тбилиси звучат выстрелы

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