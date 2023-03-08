Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси

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Спецназ задействовал слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот внутреннего двора парламента Грузии в Тбилиси.

"Спецназ применяет воду и слезоточивый спрей. Ситуация накаленная. Уже есть пострадавшие", – сообщила телекомпания TV Pirveli.

Митинги вспыхнули в Тбилиси у здания парламента во вторник, 7 марта. Поводом для демонстраций послужил новый закон об агентах иностранного влияния. По мнению митингующих, данный документ мешает евроинтеграции Грузии.

Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала участников акции в Тбилиси, подчеркнув, что наложит вето на закон об иноагентах. Видеозаявление она записала из США.

Полицейский спецназ уже применял слезоточивый газ и водометы против протестующих. Сообщалось, что люди укрывались в безопасные места, а затем вновь возвращались и закидывали правоохранителей разными предметами.

В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

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