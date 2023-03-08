08 марта, 22:37В мире
Спецназ применил воду и слезоточивый спрей против митингующих в Тбилиси
Фото: AP Photo
Спецназ задействовал слезоточивый спрей и воду, чтобы отогнать митингующих от ворот внутреннего двора парламента Грузии в Тбилиси.
"Спецназ применяет воду и слезоточивый спрей. Ситуация накаленная. Уже есть пострадавшие", – сообщила телекомпания TV Pirveli.
Митинги вспыхнули в Тбилиси у здания парламента во вторник, 7 марта. Поводом для демонстраций послужил новый закон об агентах иностранного влияния. По мнению митингующих, данный документ мешает евроинтеграции Грузии.
Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала участников акции в Тбилиси, подчеркнув, что наложит вето на закон об иноагентах. Видеозаявление она записала из США.
Полицейский спецназ уже применял слезоточивый газ и водометы против протестующих. Сообщалось, что люди укрывались в безопасные места, а затем вновь возвращались и закидывали правоохранителей разными предметами.
В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!