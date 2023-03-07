Масштабные забастовки против пенсионной реформы продолжились во Франции. Акции протеста прокатились по всей стране: люди блокируют дороги, транспортные узлы и даже университеты.

Участники акции хотят заставить власти страны отказаться от реформы. Проект предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

В Сети очевидцы сообщают, что в стране начались столкновения с полицией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.