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Забастовки против пенсионной реформы продолжились во Франции

Забастовки против пенсионной реформы продолжились во Франции

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Масштабные забастовки против пенсионной реформы продолжились во Франции. Акции протеста прокатились по всей стране: люди блокируют дороги, транспортные узлы и даже университеты.

Участники акции хотят заставить власти страны отказаться от реформы. Проект предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

В Сети очевидцы сообщают, что в стране начались столкновения с полицией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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