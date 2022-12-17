Истощенный тигренок из Еврейской автономии пошел на поправку

Маленькая тигрица, которую нашли истощенной в Еврейской автономной области идет на поправку. Сейчас она находится в реабилитационном центре и отъедается. Отмечается, что порцию весом почти в 500 граммов тигрица съедает за 15 минут. При этом кажется, что она не откажется от добавки.

Двух тигрят заметили местные жители и сообщили в охотнадзор. Один из малышей погиб, а мать пропала. Тигрице, которую спасли, примерно 4–6 месяцев. У нее не было ран и повреждений, а только очень сильное истощение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.