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Общество

Истощенный тигренок из Еврейской автономии пошел на поправку

Истощенный тигренок из Еврейской автономии пошел на поправку

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Маленькая тигрица, которую нашли истощенной в Еврейской автономной области идет на поправку. Сейчас она находится в реабилитационном центре и отъедается. Отмечается, что порцию весом почти в 500 граммов тигрица съедает за 15 минут. При этом кажется, что она не откажется от добавки.

Двух тигрят заметили местные жители и сообщили в охотнадзор. Один из малышей погиб, а мать пропала. Тигрице, которую спасли, примерно 4–6 месяцев. У нее не было ран и повреждений, а только очень сильное истощение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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