Памятник актерам Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву открыли в Москве

У Театра имени Вахтангова торжественно открыли памятник актерам Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву. Его установили у Симоновской сцены.

По словам директора театра, народные артисты стали кумирами целых поколений. Образы Ланового, Этуша и Яковлева взяты из жизни. Авторы проекта – скульптор Филипп Трушин и главный художник Театра имени Вахтангова – Максим Обрезков.

На церемонию открытия памятника пришли артисты труппы, поклонники и вдовы народных артистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.