Почти 10 км выделенных полос появятся на дорогах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Шесть дополнительных выделенных полос общей протяженностью около 10 километров появятся на улицах Москвы с 24 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"С 24 сентября еще в шести местах Москвы появятся новые "выделенки" – это почти 10 километров дорог", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самая длинная выделенная полоса протяженностью более 3 километров появится на Севастопольском проспекте. Кроме того, выделенные полосы организуют в проезде Кошкина, на Никулинской улиц и Очаковском путепроводе, Звенигородском шоссе, Рябиновой улице и Ореховом бульваре.
Ожидается, что эти изменения позволят городскому транспорту сократить время движения в заторах.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы открыли еще одну выделенную полосу для общественного транспорта. По ней ходят автобусы четырех маршрутов. В сутки они перевозят около 13 тысяч пассажиров.
До конца года в городе планируется ввести еще около 30 километров таких участков. Скорость на них возрастает в 2–3 раза, а количество аварий с участием общественного транспорта снизилось на 25%.
Еще шесть участков выделенных полос появятся в ЮАО и ЗАО
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