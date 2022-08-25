На нескольких улицах в трех округах Москвы изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ряде улиц в Северном, Юго-Западном и Новомосковском округах столицы изменится схема движения транспорта в связи с проведением инженерных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 26 августа по 30 сентября в Головинском районе на севере Москвы будет ограничено движение на участке Кронштадтского бульвара от дома 11 до дома 7б, а также с 30 августа по 30 сентября будут перекрыты две полосы движения на участке Кронштадтского бульвара в районе дома 5. Ограничения введут из-за проведения работ по строительству инженерных сетей и будут действовать круглосуточно.

Также с 28 августа по 27 ноября в районе Южное Бутово на юго-западе города ограничат движение на участке улицы Академика Понтрягина от пересечения с улицей Адмирала Лазарева до улицы Академика Семенова.

Кроме того, движение ограничат на Киевском шоссе в поселении Московский. С 29 по 31 августа в ночные часы с 01:30 до 05:30 будет частично занята одна полоса движения на участке съезда с Центральной улицы на Киевское шоссе, а с 12 по 14 сентября – на участке Киевского шоссе в районе съезда в деревню Мешково.

"Занята будет выделенная полоса общественного транспорта в районе 28-го километра Киевского шоссе (в область) с 30 сентября по 2 октября и в районе съезда на улицу Академика Чумакова (в центр) с 15 по 17 октября. Эти ограничения также будут действовать в ночное время", – говорится в сообщении.

В мэрии горожан призвали быть внимательными и заранее планировать маршруты с учетом данных изменений.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют на участках Болотной и Берсеневской набережных 26–27 августа из-за фестиваля "JetRush". Ограничения коснутся участков Болотной набережной – от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной, Берсеневской набережной – от Болотной набережной до Берсеневского переулка.