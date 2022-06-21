Схема движения транспорта изменится на Большой Семеновской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выделенная полоса для общественного транспорта заработает на Большой Семеновской улице с 9 июля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Схема движения на данном участке изменится.
В ведомстве подчеркнули, что на этой улице находятся две станции метро, железнодорожная платформа, торговые комплексы, центр госуслуг, Московский политехнический университет и бизнес-центр.
Каждые две минуты по улице проходит городской транспорт, которым пользуются около 65 тысяч человек. Чтобы сделать их поездки безопаснее и в три раза быстрее, выделенку вводят на самых сложных участках:
Корме того, одна дополнительная полоса появится для тех, кто едет прямо от Барабанного переулка до Электрозаводского моста.
Ранее сообщалось, что реверсивное движение отменят на Шереметьевской улице. Для автомобилей останется по две полосы в каждую сторону, однако перед пересечением с ТТК появится дополнительный ряд для тех, кто едет в центр.
Также будет предусмотрена полоса для общественного транспорта.
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