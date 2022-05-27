Реверсивное движение отменят на Шереметьевской улице в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Реверсивную полосу уберут на Шереметьевской улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Отменяем реверсивную полосу на Шереметьевской улице. Теперь здесь будет обычное двустороннее движение в обе стороны и выделенная полоса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому для порядка 20 тысяч жителей Марьиной Рощи и Марфина, Бутырского и Останкинского районов вдвое сократится время в пути до метро и до центра города.



Для автомобилей останется по две полосы в каждую сторону, однако перед пересечением с Третьим транспортным кольцом появится дополнительный ряд для тех, кто едет в центр. Кроме того, это повысит безопасность для автомобилистов: раньше некоторые водители могли не замечать сигналы реверсивных светофоров, что приводило к ДТП.

В настоящее время уже идет подготовка новой разметки, вскоре будут установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что с 4 июня по 22 июля ограничат движение на участке МКАД от Трикотажного проезда до Волоколамского шоссе из-за ремонтных работ. Одна из пяти полос будет круглосуточно закрыта для транспорта.

