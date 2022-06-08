СФ одобрил закон о запрете водителям с судимостью работать таксистами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на работу водителями такси, автобусов, троллейбусов и трамваев лицам с судимостью.
Уточняется, что речь идет о случаях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. При этом принятые нормы касаются и россиян, и граждан стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Таким образом, управление легковыми такси для перевозки пассажиров и багажа запрещается для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В перечень также включены преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям и аналоги названных правонарушений в законодательстве государств – членов Евразийского экономического союза.
Водители легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и подвижных составов внеуличного транспорта должны до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку об отсутствии судимости. Если работодатель получит от правоохранительных органов информацию об уголовном преследовании водителя, такого работника требуется отстранить до прекращения уголовного делопроизводства или до вступления в силу приговора суда.
Работники, представляющие страны – члены ЕАЭС, также обязаны предоставить справку об отсутствии судимости по ранее обозначенным преступлениям. Документ, выданный компетентными органами, должен быть переведен на русский язык.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью работать в такси и общественном транспорте в мае 2022 года.
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