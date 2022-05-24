Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью работать в такси и общественном транспорте.

Запрет вводится для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления. В их числе – преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, а также преступления против мира и безопасности человечества.

Запрет также распространяется на аналогичные преступления, обозначенные в законодательстве иностранных государств – членов ЕАЭС.

Для водителей такси вводится такой же перечень, однако уточняется, что основанием для запрета на работу также становятся преступления средней тяжести. Помимо этого, для такой категории водителей перечень тяжких и особо тяжких преступлений дополняется такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Новые законодательные нормы распространяются как на граждан России, так и на иностранцев, представляющих государства – члены ЕАЭС. Для прочих иностранцев такие запреты не вводятся, так как при наличии судимости они изначально не могут получить разрешение на работу или патент.

Уже работающим в РФ водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года. В противном случае договоры будут расторгнуты.

Ранее стало известно, что автомобили такси в России будут оснащаться техническими средствами контроля за сонливостью водителя в случаях, которые определит кабмин. Также в машинах планируется установить таксометры.

