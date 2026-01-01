Форма поиска по сайту

01 января, 18:23

Общество

Семьи с небольшими доходами смогут компенсировать часть платежей за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне, для которых оплата жилищно-коммунальных услуг составляет значительную часть семейного бюджета, могут рассчитывать на частичную компенсацию этих затрат через субсидии. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Парламентарий пояснила, что соответствующие льготы предоставляются, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный в регионе процент от общего дохода семьи.

"В большинстве субъектов РФ субсидия выплачивается, если платеж в течение шести месяцев превышает 22% от совокупного дохода семьи", – заявила она в беседе с ТАСС.

Однако в некоторых регионах условия могут быть мягче. Например, в Москве субсидия доступна, если расходы на ЖКУ превышают 10% от семейного дохода.

Разворотнева также подчеркнула, что еще одним обязательным условием для получения льготы является отсутствие задолженностей по коммунальным платежам. Подробную информацию о правилах получения субсидии в конкретном регионе можно узнать в МФЦ или местном органе самоуправления, заключила чиновница.

Ранее стало известно, что декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги можно оплатить без штрафов за просроченный платеж до 12 января. Законодательство предписывает произвести оплату до 10-го числа следующего месяца, но в этом году 10 января приходится на субботу, поэтому крайний срок для оплаты переносится.

Пенсионеры, которые предпочитают оплачивать услуги в отделениях банков, а не через интернет, смогут воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания в любое время. Также они могут обратиться в дежурные отделения банка по установленному графику.

