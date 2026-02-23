Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 18:02

Политика

Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения Верховного суда по пошлинам

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Верховный суд США фактически расширил его полномочия своим решением по пошлинам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, суд "случайно и невольно" дал ему больше власти, чем у него было до этого "нелепого и вызывающего международный раскол" вердикта.

Также Трамп отметил, что даже без пошлин может использовать торговые лицензии, чтобы "делать абсолютно ужасные вещи" с иностранными государствами, которые, как он заверил, десятилетиями обкрадывали США.

Ранее американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.

Такая мера со стороны Трампа стала ответом на решение Верховного суда США, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого лидер Штатов вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.

Трамп объявил о новых пошлинах на импорт из всех стран

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика