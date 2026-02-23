Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения Верховного суда по пошлинам

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Верховный суд США фактически расширил его полномочия своим решением по пошлинам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, суд "случайно и невольно" дал ему больше власти, чем у него было до этого "нелепого и вызывающего международный раскол" вердикта.

Также Трамп отметил, что даже без пошлин может использовать торговые лицензии, чтобы "делать абсолютно ужасные вещи" с иностранными государствами, которые, как он заверил, десятилетиями обкрадывали США.

Ранее американский лидер сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Указ немедленно вступил в силу.

Такая мера со стороны Трампа стала ответом на решение Верховного суда США, который признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого лидер Штатов вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.

Спустя время президент США поднял тарифы до 15%. Также он пообещал в ближайшие несколько месяцев выпустить новые юридически допустимые пошлины.