25 февраля, 14:30

Общество

Милонов назвал "идиотками" россиянок, выбирающих в мужья турок

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Ни одна нормальная девушка не поедет в Турцию, чтобы выйти там замуж за местного мужчину. Те, кто преследует такую цель, вероятно, имеют "какие-то проблемы" или "злоупотребляют", заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По его мнению, "нормальные" россиянки ориентированы на создание семьи с русскими молодыми людьми и не планируют переезд в Турцию ради брака. В то же время парламентарий подчеркнул, что каждый человек вправе самостоятельно принимать решения.

"Да, у нас есть право свободы, человек имеет право быть дурачком или дурочкой. Нет за это наказания, за то, что у человека мозги не на месте", – сказал Милонов.

Депутат связал интерес к бракам с турецкими мужчинами с влиянием массовой культуры. Он раскритиковал популярные турецкие сериалы, назвав их "бездарной размазней" и "белибердой", которая, по его мнению, формирует искаженное представление о жизни в другой стране.

"Извините меня, какая-нибудь идиотка посмотрит этот сериал, подумает: как там хорошо, какие там заботливые турецкие мужчины, какая Османская империя симпатичная", – добавил парламентарий.

Он также напомнил о военных конфликтах между Россией и Турцией в прошлом. По словам депутата, "нормальные" россияне должны помнить, что страны "воевали семь раз" и это были "славные битвы"

Ранее в России ужесточили получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Теперь для получения РВП без учета квоты будет недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории РФ. Необходимо будет либо состоять в браке не менее трех лет либо иметь общего ребенка, рожденного или усыновленного в браке.

