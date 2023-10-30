Петербурженка потеряла паспорт и оказалась замужем за гражданином Африки

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Жительница Санкт-Петербурга потеряла паспорт, но при получении нового выяснилось, что ее выдали замуж за гражданина одной из африканских стран. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Там уточнили, что в ведомство обратилась жительница Красносельского района Петербурга. Она рассказала, что потеряла паспорт, а пока делала новый, ее выдали замуж за гражданина Африки.

Отмечается, что "мужа" женщина не знает, свадьбу не планировала. А в день заключения фиктивного брака и был утерян ее документ.

Предполагается, что фиктивный брак был заключен, чтобы иностранец получил российское гражданство. В ближайшее время союз признают недействительным.

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили установить срок в два года для иностранцев, которые состоят в браке с россиянами, для получения разрешения на временное проживание в стране вне правительственной квоты. Законопроект уже подготовлен.

Таким образом, если иностранец заключает брак с гражданином России, то территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в стране либо отказывает ему в его выдаче.

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