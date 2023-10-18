В ГД внесен проект об упрощенном ВНЖ для иностранцев, имеющих предков в России

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В Государственную думу внесен законопроект об упрощенном виде на жительство (ВНЖ) для иностранцев, если их предки родились или постоянно проживали на территории Российской Федерации. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе данных.

Данный проект разработал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Парламентарий предложил дополнить статью 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Он считает, что необходимо внести положение о том, что ВНЖ должно выдаваться без получения разрешения на временное проживание иностранцу, у которого есть родственник по прямой восходящей линии, родившийся или постоянно проживавший на территории РСФСР, территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.

В пояснительно записке указано, что эти люди могут получить российское гражданство в том случае, если будут постоянно проживать на территории РФ, иметь вид на жительство.

В апреле 2023 года Госдума приняла проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно этому закону, должна быть последовательно реализована Концепция государственной миграционной политики России на период с 2019 по 2025 год.

Кроме того, положения документа ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, проживающим на территории Российской Федерации, которые "способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества".