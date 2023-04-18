Госдума приняла норму о праве президента защищать граждан от решений иностранных органов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Думские депутаты в ходе пленарного заседания приняли норму о наделении российского президента полномочиями по защите граждан РФ в случае принятия иностранными органами противозаконных решений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива была одобрена ко второму чтению правительственного проекта, позволяющего всем военнослужащим, которые прошли предварительную подготовку, участвовать в миротворческой работе. Документ предполагается дополнить статьей, вносящей изменения в закон "О безопасности".

Согласно законопроекту, глава государства сможет задействовать меры за защите России и россиян, если тот или иной международный орган принял противоречащее интересам РФ решение.

Ранее стало известно, что Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности РФ. Согласно новым нормам, в России расширят полномочия президента по определению категории лиц, которые могут пройти процедуру упрощенного приобретения гражданства.