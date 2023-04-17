Комитет Думы поддержал наказание до 5 лет тюрьмы за помощь в исполнении решений против РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о введении уголовной ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, сообщает ТАСС.

Уголовный кодекс РФ хотят дополнить новой статьей, за которую будет грозить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Ответственность предлагается ввести за оказание содействия в исполнении решений международных организаций или иностранных госорганов об уголовном преследовании должностных лиц органов публичной власти РФ или иных лиц в связи с прохождением ими военной службы или пребыванием в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России.

Второе и третье чтение законопроекта планируется провести 18 апреля.

17 марта МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

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