Володин предложил законодательно запретить работу МУС в РФ

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил законодательно запретить работу Международного уголовного суда (МУС) на территории Российской Федерации.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны", – написал Володин в своем телеграм-канале.

По словам спикера, необходимо предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

Володин подчеркнул важность проведения работы по заключению двухсторонних соглашений с дружественными государствами, которые предполагают взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

Также спикер Госдумы отметил, что президент РФ должен иметь право на разные действия по защите граждан России при принятии любыми международными структурами решений, которые противоречат нормам Конституции России.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.



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