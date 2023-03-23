Международный уголовный суд отреагировал на слова Медведева после ордера на арест Путина

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Председательство ассамблеи стран – участниц Римского статута отреагировало на "угрозы" зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева гиперзвуковой ракетой после выдачи ордера на арест Владимира Путина, сообщается на сайте Международного уголовного суда (МУС).

Представители МУС выразили сожаление из-за "попыток" российской стороны "воспрепятствовать усилиям по привлечению к ответственности" за действия, запрещенные международным правом. Там подчеркнули, что доверяют суду как независимому и беспристрастному учреждению.

"И подтверждаем нашу твердую приверженность отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте, и сохранению его целостности перед любыми угрозами", – отмечается в публикации.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что решение Международного уголовного суда об ордере на арест Владимира Путина несет колоссальный негативный потенциал. По его словам, у подобных решений есть последствия и они создают колоссальный негативный потенциал. Медведев подчеркнул, что сейчас у России и так очень плохие отношения со странами Запада, хуже не было за всю историю.

Политик заявил, что, если реализуется ситуация, в которой действующий глава ядерного государства приехал на территорию другой страны и подвергся аресту, это будет равноценно объявлению войны. Медведев назвал МУС "правовым ничтожеством" и "международно-правовым импотентом". По его словам, этот суд не сделал ничего существенного с момента его создания.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

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