Более 691 тысячи иностранцев получили гражданство РФ в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"

Более 691 тысячи иностранцев стали гражданами России в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на показатели по миграционной ситуации МВД РФ.

"За январь – декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, – 691 045", – говорится в сообщении.

Количество получивших российское гражданство в 2022 году оказалось на 44 тысячи меньше, чем годом ранее. В 2021 году гражданами РФ стали 735 385 человек.

Число выданных загранпаспортов в РФ в 2022 году выросло на 1,5 миллиона в сравнении с данными 2021 года.

За 12 месяцев прошлого года на территории России было выдано 5 413 374 заграничных паспорта. В 2021 году число выданных документов подобного типа составляло 3 892 586 штук.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в 2022 году из российского гражданства вышли 40 человек. В ведомстве объяснили, что процедура проводится на добровольной основе.

При этом россиянину могут отказать. В список причин для отказа входят наличие обвинения по уголовному делу, а также отсутствие гражданства другой страны или гарантий его получения.



Названы условия лишения приобретенного российского гражданства

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