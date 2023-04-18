Госдума поддержала пожизненное наказание за госизмену

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Госдума поддержала пожизненное наказание за государственную измену и усиление санкций за терроризм. Инициаторами поправок стали члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Согласно инициативе, поправки будут внесены в 275 статью Уголовного кодекса (УК) РФ. После принятия законопроекта действия, расцениваемые как госизмена, в том числе шпионаж, выдача сведений, составляющих гостайну и другие могут быть наказаны пожизненным лишением свободы. В настоящее время наказание за госизмену подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Помимо этого, ГД поддержала поправку о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ. Поправкой предлагается дополнить УК статьей 284.3.

Согласно содержанию новой статьи, за действия, рассматриваемые в рамках подобных уголовных дел, предлагается ввести ответственность в виде штрафа в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо тюремного заключения на срок до пяти лет.

Кроме того, депутаты ГД поддержали инициативу, предусматривающую наказание в виде 20 лет лишения свободы, за действия, классифицируемые как диверсии. В настоящее время наказание за содеянное по подобным уголовным делам максимально может составить 15 лет лишения свободы.

Вместе с тем поправками предлагается повысить минимальный срок наказания за международный терроризм с 10 до 12 лет, за совершение террористических актов – с 15 до 20 лет.

За участие в террористических сообществах могут начать наказывать со сроком лишения свободы от 10 до 15 лет, а за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений поправками предлагается установить минимальное наказание на срок от 7 лет лишения свободы.

Ранее депутаты ГД одобрили поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России. Согласно инициативе, человек будет лишен приобретенного гражданства за осуществление действий, создающих угрозу российской стороне. Поправка будет внесена в статью "Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации".

