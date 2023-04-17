Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Владимир Кара-Мурза признан в России иноагентом)

Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

"Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – зачитали приговор в суде.

Между тем ТАСС сообщает, что защита намерена обжаловать приговор. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт указала на ряд серьезных процессуальных нарушений, допущенных в ходе судопроизводства.

В октябре 2022 года Кара-Мурзу обвинили в государственной измене. По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО.

Позже стало известно, что причиной возбуждения дела в отношении Кара-Мурзы стала его критика в адрес российских властей из-за рубежа. Его адвокат уточнял, что обвинение было выдвинуто по факту выступлений в Лиссабоне, Хельсинках и Вашингтоне.

В этом апреле гособвинение запросило для Кара-Мурзы наказание в виде 25 лет колонии строгого режима. Ему вменяют государственную измену, распространение фейков о ВС РФ и руководство нежелательной организацией.



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