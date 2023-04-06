Гособвинение просит приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев (Владимир Кара-Мурза признан в России иноагентом)

Представитель гособвинения попросил назначить публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) наказание в виде 25 лет колонии строгого режима за государственную измену, распространение фейков о ВС РФ и руководство нежелательной организацией. Об этом сообщила адвокат Кары-Мурзы Мария Эйсмонт.

"В ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по совокупности всех трех преступлений, которые ему вменяют в вину", – цитирует ее ТАСС.

Эйсмонт добавила, что сторона защиты считает публициста невиновным и просит суд его оправдать.

В октябре 2022 года Кара-Мурзу обвинили в государственной измене. По данным ФСБ, обвиняемый мог сотрудничать с одной из стран НАТО.

Позже стало известно, что причиной обвинения публициста стала его критика в адрес российских властей из-за рубежа. Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил, что обвинение было выдвинуто по факту выступлений в Лиссабоне, Хельсинках и Вашингтоне.

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