Суд в Москве арестовал россиянина по уголовному делу о госизмене

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Гражданина РФ арестовали по делу о госизмене. Решение вынес Лефортовский суд столицы, сообщает РИА Новости.

"Суд 7 ноября удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вердияна Г. К." – говорится в сообщении.

Уточняется, что по данной статье россиянин может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее ученый из Томска Александр Луканин получил 7,5 года колонии по делу о госизмене. Уточнялось, что он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

До этого в госизмене обвинили признанного в России иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу. В ФСБ не исключили его сотрудничество с одной из стран Североатлантического альянса.

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